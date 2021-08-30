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Тренер по парусному спорту найден мертвым в воронежском водохранилище

15:15

В Воронеже из водохранилища в районе Петровской набережной достали тело мужчины, сообщает ГТРК «Воронеж». Погибшим оказался главный тренер Воронежской области по парусному спорту Андрей Коробов.

Уточняется, что на водохранилище проходили соревнования. Яхту 59-летнего мужчины обнаружили пустой. Предположительно, он выпал из нее, потому что ему стало плохо.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение

Андрей Коробов проработал тренером более 30 лет. С 2013 по 2021 годы он возглавлял сборную Воронежской области по парусному спорту.

Дополнительная информация:

https://www.vesti.ru/article/2606940

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Иван Шитик все материалы автора

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