В Москве прошла бизнес-регата PROyachting Cup-2021

В субботу, 21 августа, проект PROyachting провел в Москве седьмую бизнес-регату PROyachting Cup. Регата проходила в яхт-клубе Royal Yacht Club на исторической территории Водного стадиона, сообщает пресс-служба PROyachting.

В соревновании приняли участие 14 команд: 7 команд в дивизионе «Бизнес» и 7 — в дивизионе «Медиа». И хотя все лодки участвовали в гонках одновременно, у каждого дивизиона был отдельный подсчет результатов. Идея регаты — познакомить профессионалов из разных индустрий с яхтингом, с его возможностями по тимбилдингу, красотой и драйвом этого вида спорта. Мероприятие проводится с 2015 года и собирает представителей ведущих мировых и российских брендов.

В дивизионе «Медиа» за победу боролись команды журнала Forbes, спортивного портала Championat.com, медиапроекта The City, телеканала «Точка отрыва», журнала YACHTS Russia, телеканала Lis Channel и журнала Fashion Collection.

Для большинства участников регаты этот яхтенный опыт стал первым, хотя были и те, кто уже несколько лет увлекается парусом. Впрочем, удовольствие получили все.

Золотые медали завоевала команда журнала Forbes, которая в четырех гонках трижды финишировала первой и один раз — шестой. Серебряные — команда телеканала «Точка отрыва», бронза досталась журналу YACHTS Russia.

«Я очень рад, что была настоящая спортивная погода: ровный хороший честный гоночный ветер, который и ошибки твои может выявить, и в чем-то помочь, — поделился Иван Просветов, участник команды Forbes. — На дистанцию вышло много лодок — а чем больше участников, тем больше бывает интересных моментов. В первую очередь, идет серьезная борьба на старте и на огибании у знака. Когда это соединяется с хорошим ветром, получается полноценный драйв, когда нельзя расслабиться и нужно держаться собранно. Поскольку Forbes и лично я наблюдаю за PROyachting с момента возникновения, мне кажется, это одна из лучших бизнес-регат в совокупности: по количеству участников, по их уровню, по погоде. Она, безусловно, удалась».

Результаты регаты в дивизионе «Медиа»

В дивизионе «Бизнес» за главный приз регаты — Хрустальный парусник — соревновались команды дилерского центра BMW «РОЛЬФ-Премиум Химки», архитектурной компании Artechnology, модного бренда Vilebrequin, сети фитнес-клубов World Class, компании «Топ Системы», производителя рыбных деликатесов «Меридиан» и питьевой воды TASSAY.

Золотые медали и Хрустальный парусник завоевала команда модного бренда Vilebrequin.

Владимир Курагин, рулевой команды Vilebrequin: «Регата очень понравилась и превзошла наши ожидания. Изначально прогноз был хуже, но погода порадовала. Я уже в третий раз участвовал в регате, правда, на руле был впервые. Вообще, в детстве я жил за городом, рядом был яхт-клуб, и родители отвели меня туда. А когда PROyachting позвал на регату, я пришел с удовольствием. Все понравилось, и организация была очень хорошая».

Второе место в регате завоевала команда BMW «РОЛЬФ-Премиум Химки», бронзовые — команда «Меридиан».

«Это было незабываемо, первый раз — очень необычно, очень здорово. У нас был отличный шкипер. Все было отлажено, очень четко. Мы постоянно были среди лидеров, и в этом нам помогла команда», — сказала Кристина Киричок, сотрудник кредитно-страхового отдела дилерского центра BMW.

Впрочем, команды, которые не попали на пьедестал тоже сильно не унывали — море положительных эмоций получили абсолютно все участники.

«Сегодня был хороший ветер, было очень плотно. У всех хорошие старты, хорошие рулевые. Впервые в парусный спорт я попал четыре года назад, и мне так понравилось, что не отпускает. Мне самому очень нравится привлекать людей в парус. И у нас сегодня гонялись две новых девчонки — попали в первый раз на лодку, получили массу эмоций. И родные их приехали за них переживать. Теперь спрашивают, когда следующие гонки. Правильно мой тренер говорит: «Если ты вышел на воду на парусной лодке, прежним ты уже никогда не будешь». Тем более, что PROyachting — молодцы: профессиональный подход, организация всегда хорошая, мы очень довольны», — сказал Андрей Братан из команда Artechnology.

Результаты регаты в дивизионе «Бизнес»

Результаты регаты в общем зачете

Эмоций было море.

Победители и призеры бизнес-регаты PROyachting Cup получили наборы от производителя рыбных деликатесов компании «Меридиан», билеты на прогулки по Москве-реке от Флотилии «Рэдиссон Ройал», стильные рюкзаки от эксперта в области массажного и фитнес-оборудования компании Yamaguchi, подарки от сети изысканных бутиков Beauty Boutique и средства для ухода за полостью рта от компании SPLAT GLOBAL.

Впрочем, без подарков в этот вечер не ушел никто. Все участники регаты получили наборы риетов из новой линейки компании «Меридиан», подарочные сертификаты от производителя модной люксовой одежды для отдыха на воде от бренда Vilebrequin и гостевые визиты в сеть фитнес-клубов премиум-класса World Class.

В течение дня зрители и участники регаты угощались напитками и полезной питьевой водой от компании Tassay, дегустировали рыбные закуски от компании «Меридиан». Булочная «Батон» угощала всех свежими булочками.

На площадке работала зона отдыха и релакса от японского производителя массажного и фитнес-оборудования компании Yamaguchi. Также все желающие имели возможность оценить люксовую одежду для плавания от бренда Vilebrequin.