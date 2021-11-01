PROyachting подвел итоги вечерних регат

В Москве завершился сезон вечерних регат от яхтенного проекта PROyachting. Гонки проходили с мая по октябрь в Royal Yacht Club на спортивных парусных яхтах J/70, популярных во всем мире. Пресс-служба PROyachting подводит итоги сезона.

Новым чемпионом серии вечерних регат по средам Wednesday Night Race стала команда Bars Sailing Team Карена Степаньяна. Захватив лидерство в первых регатах, к финалу сезона «барсы» опередили соперников на 27 очков.

Сезон вечерних регат завершен! Фото Валерия Исаенко и Олег Семенюк

«С момента образования команды в 2019 году ее основной состав не менялся, это одна из сильных наших сторон: команда хорошо сработана, — говорит Карен Степаньян, рулевой команды Bars Sailing Team. — Тем не менее мы только ближе к окончанию сезона получили комфортный отрыв, ведь в гонках по средам гоняются самые сильные команды, серьезные соперники. Спасибо им за борьбу!»

Серебряным призером стала команда Tenzor Legal Андрея Пушкина, бронзу завоевала команда «Восток-Запад».

За сезон PROyachting провел 21 регату в этой серии, в ней поучаствовали 67 команд. Помимо чемпионского титула и переходящего кубка победители получат главный трофей сезона 2021 — часы от известного во всем мире итальянского бренда Panerai.

Рейтинг Wednesday Night Race

В серии Tuesday Warm-Up Race, гонки которой проходят по вторникам, проведено 22 регаты, в них приняла участие 71 команда. Борьба за чемпионский титул продолжалась до финальной регаты. Разница между претендентами на победу составляла считаные очки, а лидер менялся практически каждую неделю. Тем не менее команде «Повелитель паруса Москва» Максима Батракова в последних регатах удалось сместить с пьедестала четырехкратного чемпиона серии команду телеканала «Москва 24». В итоговом протоколе разница между первым и вторым местами составила всего 5 очков.

Все чемпионы определены. Фото Валерия Исаенко и Олег Семенюк

«Москва 24" — наш постоянный соперник, и с ними каждый раз было интересно бороться, — рассказывает рулевой команды «Повелитель паруса Москва» Максим Батраков. — Буквально до последних регат мы шли нос к носу, боролись за каждое место. Определяющими стали последние две регаты, где нам удалось вырваться вперед. В целом было довольно много сильных соперников в этом сезоне, но, к сожалению, не все команды регулярно посещали вторники, а это очень сильно влияет на общий результат».

Места по итогам сезона распределились следующим образом: золото — «Повелитель паруса Москва», серебро — команда «Москва 24", бронзу завоевала команда Won Love.

Рейтинг Tuesday Warm-Up Race

В серии регат для начинающих рулевых PROyachting Fun Race победителем стала команда Dream Team. Она на 17 очков опередила ставшую второй команду Big Fish и на 45 — команду Artemis, занявшую третье место.

«Моя основная команда — это две прекрасные девушки Юли: Юля Бучковская и Юля Капитанчук, которые согласились поддержать меня, когда я начала активно рулить, и наш капитан Валентин Уваркин. Считаю, что благодаря этим людям в итоге у нас все получилось! — говорит рулевая команды Dream Team Алена Щукина. — Сезон был непростым: соперники дышали в спину, так что расслабиться не было возможности. И я благодарна всем, кто помог нам удержаться в лидерах. Алексей Знаменский, Гарик, Саша Петерсон, без вас эта победа могла бы и не случиться. Спасибо вам!»

Отметим, что серия PROyachting Fun Race в этом сезоне пользовалась особенной популярностью: в вечерних гонках по четвергам участвовали 80 команд. Всего состоялась 21 регата.

Торжественное награждение победителей и призеров вечерних регат сезона-2021 состоится в ноябре, на ежегодной премии «PROyachting. Человек года».

Рейтинг PROyachting Fun Race