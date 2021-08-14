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Бронзовая медалистка Игр в парусном спорте Елфутина: «Тутберидзе — безумный тренер»

13:01
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Бронзовая медалистка Игр в парусном спорте Стефания Елфутина в интервью RT поделилась мнением о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

— Нужна ли своя Этери Тутберидзе яхтенному спорту?

— Да, Этери — безумный тренер. Все, что она сделала, мне кажется, пригодилось бы не только в спорте, но и в любой другой сфере. Ей оказалось под силу поднять такую глыбу как фигурное катание на свои хрупкие женские плечи и перевернуть. Такой человек необходим и в бизнесе, и в государственных делах. Только сильная личность может что-то изменить, и она доказала это своим примером.

Сегодня, 14 августа, сообщалось, что Тутберидзе с парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов прибыли на турнир Cranberry Cup, проходящий в Бостоне.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/881771-elfutina-zdorovye-psihologiya-intervyu

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Виктория Кравченко все материалы автора

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