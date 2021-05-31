Arttube RUS-1 – победитель первого этапа Tenzor Cup by PROyachting

Первый этап серии регат Tenzor Cup by PROyachting 2021 прошел с 28 по 30 мая в московском яхт-клубе Royal Yacht Club. Организатор регаты – компания PROyachting, генеральный партнер – юридическая консалтинговая компания Tenzor Consulting Group.

С 2021 года регата Tenzor Cup by PROyachting имеет статус Кубка России в классе J/70. На старт первого этапа вышли 26 сильнейших команд из 11 регионов России и стран СНГ. В составе многих экипажей выступали титулованные яхтсмены – участники Олимпиад, победители и призеры чемпионатов мира и Европы, международных и национальных серий в различных классах яхт.

Пятница была отведена под тренировки. В субботу и воскресенье прошли зачетные гонки: суммарно за два дня организаторы провели 10 гонок. Интрига держалась до самого конца.

В первый день погода была холодной и дождливой, а ветер с севера постепенно нарастал. Команды начинали гоняться при 6-8 узлах, а завершили соревнования при ветре в 12-14 узлов с порывами до 16-18 узлов. В лидеры дня по итогам шести проведенных гонок с отрывом вырвались команды Tenzor Legal, Bars Sailing Team и Arttube RUS-1.

Участникам регаты пришлось подстраиваться под непростые погодные условия Фото 7071: За два соревновательных дня организаторы провели 10 гонок.

Во второй день погода радовала солнцем и ясным небом, но ветер 12-14 узлов с порывами до 18 узлов добавил сложности и непредсказуемости.

Жаркие баталии начались уже на первой гонке, которую выиграла команда ELF. За вторую позицию боролись сразу несколько команд, и удача сопутствовала команде PAVETRA, которая обошла Dream Team и Arttube RUS-1. Неудачно сложилась эта гонка для команды Remedy – сначала их лодка легла в брочинг, а затем под сильным порывом ветра порвался генакер.

На второй гонке сменился ветер, и организаторы переставили дистанцию. Удачный старт вывел в лидеры лодку Tenzor Legal Андрея Пушкина, но команда ZIDart Sailing Team на нижнем знаке обошла Tenzor Legal и пришла к финишу первой. Tenzor Legal стали вторыми, Tenzor Sport —третьими.

На третьей гонке ZIDart Sailing Team оформила дубль по первым приходам, опередив Arttube RUS-1 и «Матрешку», а экипаж Tenzor Legal немного сдал позиции, финишировав в конце первой десятки.

Финальная гонка дня определила тройку лучших по итогам регаты. Победа досталась команде Arttube RUS-1 Валерии Коваленко, чемпионам первого сезона Tenzor Cup by PROyachting 2020.

«Мы не первый раз гоняемся в мой день рождения, но первый раз в мой день рождения выигрываем. Конечно, это абсолютно ни на что не повлияло – мы всегда серьезно относимся к гонкам. Мне повезло гоняться в сильной команде, именно она приводит нас к победе», – отметила Валерия Коваленко.

Экипаж Tenzor Legal Андрея Пушкина завоевал «серебро».

«Когда я пришел в парусный спорт, мне сказали одну фразу: «Стартуешь хорошо, идешь быстро, постепенно прибавляешь – такой же план был на сегодня, – рассказал Андрей Пушкин. – Здесь более чем сильные соперники, все достойны подиума, и если ты допускаешь ошибки, конкуренты тут же ими пользуются».

«Бронзу» получила команда Зорана Пауновича ZIDart Sailing Team. По словам Зорана, первый день для его команды получился неудачным, но в воскресенье команда отыгралась.

«Сегодня три победы в трех последних гонках – вообще великолепно. Мы закончили этап так, что лучше не бывает», – отметил Паунович.

Победу на первом этапе Tenzor Cup by PROyachting команда Arttube RUS-1 завоевала в день рождения своей рулевой Валерии Коваленко.

В десятке сильнейших регату завершили команды Bars Sailing Team, Tenzor Sport, ELF, DC Team, «Броненосец», «Восток-Запад» и PAVETRA соответственно.

Полные результаты регаты можно посмотреть по ссылке.

«Регата прошла в хорошей, острой и плотной борьбе. Очень много было сильных команд и до последнего оставалось непонятно, кто же станет победителем, – подвел итоги Михаил Кондратьев, генеральный директор компании PROyachting. – Непростые погодные условия: довольно сильный порывистый ветер и в первый, и во второй день – требовали от команд предельной собранности, внимания и быстрой реакции. К счастью, инцидентов и неприятных ситуаций было очень мало. Считаю, что судейская коллегия и мы, как организаторы, отработали очень хорошо и получили много позитивных отзывов об этой регате».

Победители и призеры регаты получили медали, а также памятные подарки от официальных дилеров Mercedes-Benz «Автофорум Mercedes-Benz» и «Автофорум Шереметьево».

Следующая встреча участников серии Tenzor Cup by PROyachting 2021 пройдет в яхт-клубе «ПИРогово» 25-27 июня.