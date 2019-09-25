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Юрий Кушнарев: «Задача сборной России — справиться со скоростями и давлением»

09:40

Игрок сборной России Юрий Кушнарев отметил, что команде нужно справиться с высокими скоростями в оставшихся матчах группового турнира Кубка мира против команд Ирландии и Шотландии.

Во вторник российские регбисты уступили сборной Самоа со счетом 9:34 и потерпели второе поражение подряд на старте Кубка мира.

— Впереди два тяжелых матча, в которых нам надо придерживаться тактики и стратегии, не отходить от нее, — цитирует ТАСС Кушнарева. — В матче со сборной Самоа мы немного отошли от своей структуры и стратегии игры на своей половине, соперник это почувствовал. Сейчас нас ждут две команды первого эшелона, это высокий уровень, другие скорости. Наша задача — справиться с этими скоростями, с давлением, которое будет оказываться на нас, и как можно дольше оставаться в игре.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6925006

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