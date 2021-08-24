Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Новости   //    Регби

Российские регбисты не выступят в Канаде из-за требования привиться иностранной вакциной

14:12

Мужская сборная России не примет участия в двух этапах Мировой серии по регби-7 в Канаде из-за требования привиться иностранной вакциной, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации регби России.

Этапы Мировой серии по регби-7 пройдут 18-19 сентября в Ванкувере и 25-26 сентября в Эдмонтоне.

«Последнюю неделю мы провели в непрерывных консультациях с Международной федерацией регби (World Rugby) и оргкомитетом турниров в Канаде, пытаясь найти альтернативные возможности въезда в страну, позволяющие избежать обязательное наличие именно иностранных вакцин, тем более подобный опыт выборочно был применен для ряда представителей других видов спорта на турнирах, также проводимых в Канаде, — приводит пресс-служба комментарий председателя высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева. — К обоюдному сожалению, по итогам переговоров было принято решение о том, что мужская сборная России пропустит два этапа в Канаде, но будет рассматриваться организаторами в качестве участника последующих турниров в странах с менее строгими ограничениями».

Российская сборная является четырехкратным чемпионом Европы по регби-7.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12205961

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Сборная России разгромила Японию в матче ЧМ по пляжному футболу и вышла в плей-офф
«Роскошная, глаз не оторвать!» Алина Загитова опубликовала фото в обтягивающем черном боди
Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание и результаты матчей 24 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд