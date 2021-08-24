Российские регбисты не выступят в Канаде из-за требования привиться иностранной вакциной

Мужская сборная России не примет участия в двух этапах Мировой серии по регби-7 в Канаде из-за требования привиться иностранной вакциной, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации регби России.

Этапы Мировой серии по регби-7 пройдут 18-19 сентября в Ванкувере и 25-26 сентября в Эдмонтоне.

«Последнюю неделю мы провели в непрерывных консультациях с Международной федерацией регби (World Rugby) и оргкомитетом турниров в Канаде, пытаясь найти альтернативные возможности въезда в страну, позволяющие избежать обязательное наличие именно иностранных вакцин, тем более подобный опыт выборочно был применен для ряда представителей других видов спорта на турнирах, также проводимых в Канаде, — приводит пресс-служба комментарий председателя высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева. — К обоюдному сожалению, по итогам переговоров было принято решение о том, что мужская сборная России пропустит два этапа в Канаде, но будет рассматриваться организаторами в качестве участника последующих турниров в странах с менее строгими ограничениями».

Российская сборная является четырехкратным чемпионом Европы по регби-7.