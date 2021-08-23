Сборная Восточного военного округа выиграла чемпионат ВС РФ по регби-7

22 августа в Казани на стадионе «Тулпар» состоялся заключительный этап первого в истории розыгрыша чемпионата Вооруженных сил России по регби-7. Организаторами турнира выступили управление физической подготовки ВС РФ, фонд Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах, руководство КВТККУ и регби-клуб ЦСКА. Главной особенностью чемпионата стало участие в нем не курсантов, а действующих военнослужащих. Всего в турнире приняли участие семь команд из различных видов и родов войск.

Утро 21 августа капитаны команд провели за традиционной фотосессией. Накануне во время мандатной комиссии определились участники групп А и Б, лучшие из которых должны были встретиться в воскресных полуфиналах. Встречи группового этапа проводили на территории КВТКУ (Казанского высшего танкового командного училища), где специально для чемпионата установили гибридные регбийно-футбольные ворота.

Заключительный этап соревнований же прошел на центральном регбийном стадионе Казани — «Тулпаре». В церемонии открытия финальных игр приняли участие начальник КВТКУ генерал-майор Кирилл Кулаков, президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин и главный инспектор управления физподготовки и спорта ВС РФ подполковник Владимир Ниязов.

«Приветствуем всех участников турнира на казанской земле. Нам особенно приятно, что в этом чемпионате принимают участие выпускники Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища, выступающие в составе сборной сухопутных войск. Желаю всем командам здоровья и честной спортивной борьбы, пусть победит сильнейший!» — обратился к участникам турнира генерал-майор Кирилл Кулаков.

Победителем чемпионата стала лучшая по игре в обороне сборная Восточного военного округа, не пропустившая ни одной попытки на стадии плей-офф. В финале команда также одержала «сухую» победу над спортсменами Северного флота — 12:0. Бронзовые награды у сборной Военно-морского флота, которая обыграла Западный военный округ со счетом 27:7.

Кубок первому чемпиону ВС РФ по регби-7 вручили начальник КВТКУ и глава РК ЦСКА.

«Это поколение военнослужащих, влюбленных в регби, выросло буквально на наших глазах. Всего три года назад мы начали активно развивать регби на базе образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации. И драйвером нашей работы выступали именно военные вузы. Но сегодняшний турнир — это взросление, следующий этап нашей работы. Мы понимаем, что фундамент уже есть и совсем скоро мы увидим лучшие курсантские команды на Кубке ВС РФ в Севастополе. Теперь мы имеем и ежегодный чемпионат Вооруженных сил РФ, что позволит гораздо масштабнее познакомить военнослужащих с регби! И, немного забегая вперед, скажу, что мы надеемся в следующем году порадовать всех армейских сторонников прекрасным турниром среди кадетов», — отметил после турнира Алексей Митрюшин.