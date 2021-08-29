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Регбиста могут уволить за «несоблюдение биобезопасности» во время секса в туалете

08:11

Игрок австралийской лиги регби Адам Эллион оштрафован на 10 тысяч долларов за «несоблюдение протоколов биобезопасности» и должен принести официальные извинения за инцидент в туалете ресторана города Голд-Кост.

Как сообщает news.com.au, 26-летний спортсмен был обнаружен там во время сексуальных действий с игроком женской регбийной лиги Майл Бойл. Любовники уверяют, что знакомы с детства, и «просто целовались». Тем не менее, администрации ресторана пришлось взламывать туалетную кабинку, в которой заперлись регбисты, издававшие громкие звуки. После этого Эллион с голым торсом был выпровожен на улицу охраной под изумленные взгляды других посетителей заведения.

Лига и команда «Кентербери-Бэнкстаун Булдогс» дали Адаму пять дней на публикацию официальных извинений за «непристойное поведение». При этом регбисту все равно грозит увольнение, поскольку это не первый публичный скандал с его участием.

В марте этого года он оказался втянут в конфликт со своим партнером по команде Майклом Лихаа. В ходе вечерники в доме Лихаа по случаю новоселья спортсмены сильно выпили, так что Майкл в какой-то момент отключился. Когда он очнулся, то увидел, что его девушка занимается сексом с Эллионом. Тогда Адам тоже извинялся перед всей командой и говорил, что виной всему — алкоголь. Однако лечение от алкозависимости не дало результатов, и регбист влип в новый скандал.

(Отдел спорта)

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Отдел спорта «СЭ» все материалы автора

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