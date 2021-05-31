Российская регбистка дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил
17:17
Регбистка Ольга Пестова дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Срок дисквалификации 23-летней спортсменки отсчитывается с 22 октября 2020 года.
«Федерация регби России на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Пестову Ольгу на один год за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 22 октября 2020 года», — говорится в сообщении.
Пестова ранее вызывалась в состав сборных команд России по регби и регби-7.
Дополнительная информация:
https://rusada.ru/news/disqualification/russian-rugby-federation310521/
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