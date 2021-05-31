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Российская регбистка дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил

17:17

Регбистка Ольга Пестова дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации 23-летней спортсменки отсчитывается с 22 октября 2020 года.

«Федерация регби России на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Пестову Ольгу на один год за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 22 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Пестова ранее вызывалась в состав сборных команд России по регби и регби-7.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/russian-rugby-federation310521/

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