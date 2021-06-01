Мужской чемпионат России по регби сезона-2021/22 начнется в июле
На состоявшемся в Москве заседании Высшего совета ФРР директор Центра проведения соревнований Эдуард Мелкумян назвал сроки проведения чемпионатов и Кубков России по регби и регби-7 среди мужских команд сезона-2021/22, сообщает сайт Федерации регби России.
Чемпионат России по регби начнется в июле 2021-го (1-й тур ориентировочно пройдет 24-25 числа), а завершится в июне 2022 года. Планируется, что в турнире сыграют 10 клубов. Точное число участников турнира станет известно позднее.
Календарь соревнований
Классическое регби
Регулярный чемпионат России (18 туров)
Осенняя часть
1 тур — 24-25 июля
11 тур — 23-24 октября
Весенняя часть
12 тур — 9-10 апреля
18 тур — 4-5 июня
В полуфинал выйдут клубы, занявшие первые четыре места по итогам регулярного этапа. Плей-офф сыграют из одного матча. Серии за 5-е, 7-е, и 9-е места проводиться не будут.
Плей-офф
Полуфиналы — 11-12 июня
Финал и матч за 3 место — 18-19 июня
Кубок России по регби
Четвертьфиналы — 1/64-15 августа
Полуфиналы — 11-12 сентября
Финал — 16-17 октября
Регби-7
Чемпионат России
1 тур — 3-4 июля
2 тур — 20-21 ноября
3 тур — 27-28 ноября
4 тур — 26-27 марта
Кубок России
6-7 ноября
Дополнительная информация:
https://rugby.ru/news/daty-provedeniya-chempionatov-i-kubkov-rossii-po-regbi-i-regbi-7-sezona-2021-21/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=--muzhskoy-chempionat-rossii-2021-22-nachn
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