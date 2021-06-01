Мужской чемпионат России по регби сезона-2021/22 начнется в июле

На состоявшемся в Москве заседании Высшего совета ФРР директор Центра проведения соревнований Эдуард Мелкумян назвал сроки проведения чемпионатов и Кубков России по регби и регби-7 среди мужских команд сезона-2021/22, сообщает сайт Федерации регби России.

Чемпионат России по регби начнется в июле 2021-го (1-й тур ориентировочно пройдет 24-25 числа), а завершится в июне 2022 года. Планируется, что в турнире сыграют 10 клубов. Точное число участников турнира станет известно позднее.

Календарь соревнований

Классическое регби

Регулярный чемпионат России (18 туров)

Осенняя часть

1 тур — 24-25 июля

11 тур — 23-24 октября

Весенняя часть

12 тур — 9-10 апреля

18 тур — 4-5 июня

В полуфинал выйдут клубы, занявшие первые четыре места по итогам регулярного этапа. Плей-офф сыграют из одного матча. Серии за 5-е, 7-е, и 9-е места проводиться не будут.

Плей-офф

Полуфиналы — 11-12 июня

Финал и матч за 3 место — 18-19 июня

Кубок России по регби

Четвертьфиналы — 1/64-15 августа

Полуфиналы — 11-12 сентября

Финал — 16-17 октября

Регби-7

Чемпионат России

1 тур — 3-4 июля

2 тур — 20-21 ноября

3 тур — 27-28 ноября

4 тур — 26-27 марта

Кубок России

6-7 ноября