Россия не сможет провести Кубок мира по регби из-за санкций CAS

Заместитель председателя высшего совета Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков сообщил, что Россия не будет претендовать на проведение Кубка мира по регби из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Мы не сможем претендовать на проведение Кубка мира по регби 2027 и 2031 годов из-за решения CAS. С подачей заявки еще можно было что-то сделать и ждать, но победители конкурса будут объявлены в 2022 году, а этот период попадает под действие решения CAS. Мы решили юридически также не оспаривать ничего в данной ситуации», - цитирует ТАСС Яшенкова.

Согласно решению CAS от декабря 2020 года, России запрещено подавать заявки на проведение основных турниров до декабря 2022 года. ФРР подала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов, но выборы пройдут в 2022 году, когда запрет еще будет действовать.