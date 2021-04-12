«Поехали!» Юрий Гагарин украсит форму РК ЦСКА в новом сезоне

Регби-клуб ЦСКА представил новый комплект игровой формы на сезон-2021/22.

«Москвичи неслучайно представили образ в День космонавтики, ведь именно подвиг Героя Советского Союза и известного болельщика армейского клуба Юрия Гагарина стал центральной темой экипировки спортсменов. В этом году первому полету человека в космос исполняется 60 лет!», — сообщает пресс-служба армейского клуба.

За основу домашнего комплекта взят классический образ с поперечными красно-синими полосами. Гостевой комплект выполнен в традиционных черных тонах, которые визуально объединяют цвета космоса и фан-сектора армейского клуба. Третий комплект формы с оранжевым окрасом отсылает к классическому советскому скафандру СК-1, в котором Гагарин отправился в первый в истории человечества полет в космическое пространство.

Дизайнер формы — Ринат Айнуллин. Фото Владимир Лодяков

«Фоновым изображением, связывающим все комплекты в единую концепцию, используется паттерн, визуально ломающий поверхность полотна. Это отсылка к искажениям пространства и времени, а также к неизведанности и загадочности вселенной. На форме располагается множество элементов, отсылающих к личности и подвигу Гагарина. Со спины регбийку также украсит знаменитый портрет космонавта, снятый перед запуском космического корабля «Восток-1», — добавляют в РК ЦСКА.