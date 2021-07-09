Регбистка сборной России высказалась о взаимоотношениях русских и дагестанцев

Российская регбистка из Дагестана, шестикратная чемпионка Европы Байзат Хамидова в интервью «СЭ» высказала свое мнение о конфликтных ситуациях с участием представителей республики. По ее словам, некоторых спортсменов, замешанных в таких случаях, вызывали в Министерство спорта.

— Проблем в Дагестане нет, но замечаете ли вы их в Москве? Сколько таких историй — у кафе или даже на дороге. Включит кто-нибудь, условно, лезгинку на всю громкость — конечно, это создает напряженность. Что с этим делать и проблема ли это вообще?

— Это проблема, но она была скорее в прошлом, мне кажется, в нулевых. В последнее время не вижу этой суеты. Конечно, это портило представление о дагестанцах. Вроде бы Кавказ — это место, где воспитанные люди, там джигиты растут, а тут ты приезжаешь, и такое. У нас там легенды ходили про то, как кто-нибудь станцует лезгинку на Красной площади. Многим дагестанцам стыдно за этих людей. Когда что-то происходит в метро — это большой минус для республики, удар по престижу.

— Тут я оговорюсь, что во всех народах есть люди воспитанные и невоспитанные, это не обсуждается. А что делать-то с этим?

— Это обсуждается, я даже знаю, что министерство спорта вызывало за такие случаи. Объясняют, что так нельзя, некрасиво. Все под контролем. Если дагестанец поступил плохо — за него в ответе вся республика.

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