Капитан сборной России по регби пообещал сыграть на Евро лучше, чем футбольная сборная

Капитан сборной России по регби-15 Виктор Гресев в преддверии матча чемпионата Европы против Португалии отметил, что команда постарается показать более высокий результат, чем продемонстрировала на своем Евро сборная России по футболу.

«Попробуем ли мы сыграть лучше на этом матче Евро, чем команда Станислава Черчесова на футбольном Евро? Будем прилагать все усилия для этого», — цитирует «Газета.ru» Гресева.

Также капитан сборной России отметил принципиальность предстоящего матча против португальцев.

«Для нас каждый матч сейчас очень важен. Неважно — Румыния, Нидерланды или Испания. Уверен, против португальцев нас тоже ждет очень тяжелая игра (предыдущая встреча между этими соперниками завершилась победой России с разницей всего в одно очко — 19:18). Команда настроена и ждет не дождется начала встречи. Все уже хотят выйти на поле, потому что давно не играли».

Ранее из-за положительных тестов на коронавирус была перенесена игра Евро Россия — Испания, которая должна была состояться 3 июля. По этой причине у отечественной сборной случилась длинная пауза между матчами.

Также Гресев высоко оценил стадион чемпионата мира — 2018 в Нижнем Новгороде, на котором пройдет матч против Португалии.

«Наша сборная всегда играет дома на стадионах мирового класса. Надеемся, что Кубок мира однажды приедет в Россию. Уверен, что на этом стадионе спокойно мог бы состояться финал Кубка мира», — подчеркнул Гресев.