Российская регбистка из Дагестана, шестикратная чемпионка Европы Байзат Хамидова в интервью «СЭ» поддержала бывшего бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в конфликте вокруг концерта Егора Крида в Махачкале.

В 2018 году, перед боем с Конором Макгрегором, россиянин выступил против проведения мероприятия, в итоге оно было отменено из-за угроз. Певца поддержал Тимати.

— Что вы думаете о Хабибе Нурмагомедове?

— Хабиб — красавчик, уважаю! Огромный вклад в плане воспитания детей. Он просто делает свое дело. Он сам говорил — если бы в любой сфере, политике, религии, строительстве все работали, как он, все бы было хорошо. Его главные достижения даже не спортивные, а то, что он подает пример дагестанской молодежи.

— Но он довольно религиозный человек и жесткий. О концерте Егора Крида в Махачкале высказывался, например, не очень приятно.

— Он жесткий, согласна. Но я тоже в чем-то поддерживаю его мнение. В Дагестан многие приезжают, поют. Но когда в песнях мат или идеология типа «машины — бабы», люди могут быть против. Он не сказал «не приезжайте», он выразил свое мнение.

— Но такие концерты надо запрещать в принципе? Как я понимаю, многим его поклонникам хотелось бы этого, он в итоге и был отменен.

— Запрещать точно не надо. Но каждый выбирает сам. Даже если человек услышал не ту песню, это не значит, что он плохой или грязный, у каждого свой вкус. Он сделал замечание, ему не понравились слова. Он имеет право на это. Многие сейчас слушают и обсуждают Моргенштерна. Вот что с ним делать? Да ничего! Если человек воспитан, он сделает выбор. Мне по барабану. Если кто-то рядом будет слушать — я не буду делать замечание. Могу даже послушать песню — но это не меняет мое восприятие и воспитание. Тут многое от родителей зависит, о чем Хабиб тоже говорил.

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