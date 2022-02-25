Европейская федерация регби приостановила организацию матчей и турниров в России

Европейская федерация регби приняла решение приостановить организацию всех турниров и международных матчей на территории России на неопределенный срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Европейская федерация регби решила немедленно приостановить организацию мероприятий, турниров и матчей на территории России до дальнейшего уведомления. Это касается любой возрастной и гендерной категории, национальных или клубных команд.



Дальнейшие решения будут приниматься советом директоров организации по согласованию со Всемирной федерацией регби, о таких решениях будет сообщено в соответствующий срок», — приводит ТАСС текст заявления федерации.

В 2022 году Россия должна была принять матчи плей-офф Суперкубка Европы с участием красноярского «Енисея-СТМ», студенческий Кубок мира по регби-7 в Казани, Кубок европейских чемпионов по регби-7 в Санкт-Петербурге, Кубок азиатских чемпионов в Красноярске, а также международные турниры по снежному и пляжному регби.