Чемпионат мира по художественной гимнастике: основная информация

Самое главное о предстоящем турнире.

Когда пройдет ЧМ по художественной гимнастике?

38-й чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября 2021 года. В связи с переносами турниров из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры и чемпионат мира пройдут в один календарный год впервые за долгое время.

В рамках соревнований будут разыгрываться девять комплектов наград: пять личных и три — в групповых. Еще одно золото — командное: в зачет пойдут восемь оценок из квалификации личного многоборья и две — из группового.

Где пройдет ЧМ по художественной гимнастике?

Турнир пройдет в японском Китакюсю. Япония уже принимала как чемпионат мира по художественной гимнастике, так и чемпионат мира по спортивной гимнастике. Но это будет первый раз, когда Китакюсю примет соревнования мирового класса по гимнастике

Исполнительный комитет ФИЖ поручил Японской ассоциации гимнастики (JGA) организацию двух чемпионатов мира одновременно. Это решение возникло после решения Датской федерации гимнастики в июле отказаться от проведения чемпионата мира по спортивной гимнастике 2021 года в Копенгагене.

Китакюсю — город, который находится на севере острова Кюсю и прилегает к проливу Симоносеки.

Расписание соревнований

25-26 октября

Тренировки

27 октября

Квалификация. Индивидуальные упражнения (обруч, мяч)

Финалы. Индивидуальные упражнения (обруч, мяч)

28 октября

Квалификация. Индивидуальные упражнения (булавы, лента)

Финалы. Индивидуальные упражнения (булавы, лента)

29 октября

Многоборье групповых упражнений (5 мячей и 3 обруча + 2 пары булав)

30 октября

Финал индивидуального многоборья

31 октября

Финалы отдельных видов групповых упражнений

Кто выступит на чемпионате по художественной гимнастике?

Всего на соревнованиях ожидается около 70 спортсменок. В групповых упражнениях примут участие 19 команд.

В состав команды России на турнир включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк , Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (групповые упражнения).

Члены сборной России в начале октября получили въездные визы в Японию в середине октября. В начале месяца президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила, что ее команда пока не получила виз в Японию, и выразила опасения по поводу оперативности оформления этих въездных документов, но на следующий день сказала, что ситуация уже находится под контролем.

Сборная Израиля по художественной гимнастике в полном составе снялась с предстоящего чемпионата мира-2021 в Японии. По информации журналиста Гергели Мароси, такое решение было принято сборной Израиля еще до Олимпиады в Токио с целью предоставить спортсменам необходимый отдых, чтобы лучше подготовиться к следующим стартам. Изначально сообщалось, что только олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира по профессиональным соображениям после скандала на Олимпиаде.

Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.

Под каким флагом выступит Россия?

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены лишены возможности выступать под флагом своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

Флаг сборной России будет представлять из себя изображение официального логотипа Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) на белом фоне. Гимн заменит фрагмент из Первого концерта Чайковского, который уже звучал на Олимпийских играх-2020 в Токио.