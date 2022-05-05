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Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится благотворительный гала-концерт сборной команды России

Анна Горшкова
Корреспондент
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7 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится благотворительный гала-концерт сборной команды России по художественной гимнастике.

На ковре выступят Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко, сборная России в групповых упражнениях, Дарья Трубникова, Анастасия Гузенкова, а также иные сильнейшие гимнастки национальной сборной, сборная Москвы и многие другие.

Спортсменки выступят под аккомпанемент группы «Кватро».

Гала-концерт посвящен Дню Победы и не является коммерческим мероприятием, билеты на него были распространены на безвозмездной основе среди воспитанников детских домов, детей из малоимущих семей, юных московских спортсменов.

Арина Аверина
Дина Аверина
Ирина Винер-Усманова
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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