Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится благотворительный гала-концерт сборной команды России

7 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится благотворительный гала-концерт сборной команды России по художественной гимнастике.

На ковре выступят Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко, сборная России в групповых упражнениях, Дарья Трубникова, Анастасия Гузенкова, а также иные сильнейшие гимнастки национальной сборной, сборная Москвы и многие другие.

Спортсменки выступят под аккомпанемент группы «Кватро».

Гала-концерт посвящен Дню Победы и не является коммерческим мероприятием, билеты на него были распространены на безвозмездной основе среди воспитанников детских домов, детей из малоимущих семей, юных московских спортсменов.