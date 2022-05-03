Крамаренко победила во всех упражнениях на турнире по художественной гимнастике в Москве

Россиянка Лала Крамаренко стала первой в упражнении с обручем на международном турнире по художественной гимнастике в Москве.

Спортсменка набрала 38,40 балла, второе место заняла Алина Протасова (36,00), тройку лидеров замкнула Диана Чугунихина (35,50).

Крамаренко также стала первой в упражнении с мячом (37,05). В упражнении с булавами она показала результат 39,80 балла, с лентой она также первая (37,25).

2 мая она стала победительницей в многоборье. 17-летняя гимнастка является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете.