Сестры Аверины не намерены менять спортивное гражданство

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не раздумывали о смене спортивного гражданства.

«Гражданство мы менять точно не будем, сто процентов», — сказала Арина Аверина ТАСС.

Спортсменки добавили, что будут продолжать тренировки до официального объявления о завершении карьеры.

«Выступаем на шоу, даем мастер-классы», — пояснила Арина Аверина.

Международная федерация гимнастики (FIG) запретила в начале марта российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.