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Сегодня, 17:26

Сестры Аверины не намерены менять спортивное гражданство

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арина и Дина Аверины.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не раздумывали о смене спортивного гражданства.

«Гражданство мы менять точно не будем, сто процентов», — сказала Арина Аверина ТАСС.

Спортсменки добавили, что будут продолжать тренировки до официального объявления о завершении карьеры.

«Выступаем на шоу, даем мастер-классы», — пояснила Арина Аверина.

Международная федерация гимнастики (FIG) запретила в начале марта российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/14572409
Арина Аверина
Дина Аверина
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