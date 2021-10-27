В Госдуме считают победу Дины Авериной торжеством справедливости

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» две золотые медали Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

«Это, безусловно, торжество справедливости. Украденная криворукой спортсменкой на Олимпийских играх золотая медаль вернулась к ней. Она доказала, что она лучшая, что она самая хорошая. Те даже испугались с ней конкурировать. Непредвзятое судейство все расставило по своим местам и официально показало, что Дина Аверина — лучшая в мире. Она — золото нашей художественной гимнастики, это золото русского цвета, однозначно», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Дина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем и мячом. Российская спортсменка стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.