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Дина Аверина заявила, что довольна первым днем ЧМ по художественной гимнастике

Дина Аверина подвела итоги первого дня ЧМ по художественной гимнастике
15:16
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Завоевавшая две золотые медали чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю Дина Аверина высказалась о своих выступлениях.

В первый день спортсменка победила в упражнениях с обручем и мячом.

«Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год. Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на 100 процентов. В принципе сегодняшним днем я довольна, довольна и Ирина Александровна [Винер-Усманова], и это самое главное. Но у нас впереди еще много дней и выступлений, будем работать дальше и стараться», — цитирует Аверину ТАСС.

Турнир завершится 31 октября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12778611

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Виктория Кравченко все материалы автора
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