Дина Аверина заявила, что довольна первым днем ЧМ по художественной гимнастике

Завоевавшая две золотые медали чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю Дина Аверина высказалась о своих выступлениях.

В первый день спортсменка победила в упражнениях с обручем и мячом.

«Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год. Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на 100 процентов. В принципе сегодняшним днем я довольна, довольна и Ирина Александровна [Винер-Усманова], и это самое главное. Но у нас впереди еще много дней и выступлений, будем работать дальше и стараться», — цитирует Аверину ТАСС.

Турнир завершится 31 октября.