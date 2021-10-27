Дина Аверина заявила, что довольна первым днем ЧМ по художественной гимнастике
Дина Аверина подвела итоги первого дня ЧМ по художественной гимнастике
15:16
Завоевавшая две золотые медали чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю Дина Аверина высказалась о своих выступлениях.
В первый день спортсменка победила в упражнениях с обручем и мячом.
«Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год. Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на 100 процентов. В принципе сегодняшним днем я довольна, довольна и Ирина Александровна [Винер-Усманова], и это самое главное. Но у нас впереди еще много дней и выступлений, будем работать дальше и стараться», — цитирует Аверину ТАСС.
Турнир завершится 31 октября.
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