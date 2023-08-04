Винер объяснила, почему не поехала со своими гимнастками на Игры стран СНГ в Минск

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной страны Ирина Винер рассказала, почему приняла решение не ехать на Игры стран СНГ в Минск.

«Я не поехала на соревнования в Белоруссию по причине того, что по решению комиссии Фонда гимнастической этики лишена права быть на турнирах, которые проводятся по линии международной федерации, — цитирует Винер ТАСС. — А в Минске будут именно такие старты. Поэтому я решила, что проведу эти соревнования удаленно. Мне так намного удобнее, поскольку я могу видеть на мониторах тренировки сразу трех гимнасток, а также групповые упражнения».

Соревнования по художественной гимнастике на Играх стран СНГ и международный турнир «Хрустальная роза» пройдут в Минске с 4 по 6 августа.

6 марта Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) сообщил, что Винер дисквалифицирована на два года и отстранена от турниров под эгидой FIG. Слушания по апелляции на отстранение пройдут в октябре.