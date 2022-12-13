Винер назвала выступления россиян на гала-концерте важными для развития художественной гимнастики

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» раскрыла детали ближайшего гала-концерта с участием звезд мировой сцены и олимпийской сборной России.

«У нас 29 числа будут великолепные финальные соревнования и концерт вместе с суперзвездой мировой оперы Ильдаром Абдразаковым, который недавно открыл сезон в Миланском оперном театре Ла Скала. Гимнастки будут делать свои программы. Это новая форма выступлений, которую мы придумали. В течение года мы показали зрителям шесть таких концертов. Это ничуть не менее важно, удобно и для нашей страны, и для развития художественной гимнастики в России», — сказала Винер «СЭ».