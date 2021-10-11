Винер-Усманова отреагировала на заявление Болгарии о критике судейства на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала «СЭ» заявление главы федерации Болгарии Илианы Раевой о критике судейства на Олимпиаде.

«Каждая страна имеет свое мнение», — сказала Винер-Усманова «СЭ».

На прошедшей Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) сборная Болгарии победила в групповом многоборье. Россиянки заняли второе место, третьими стали итальянки.

8 августа Винер-Усманова выразила мнение, что российскую команду засудили во время групповых соревнований.