В Федерации гимнастики Германии заявили, что разрешили Симаковой выступать за страну

Глава пресс-службы Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн сообщил, что организация ответила согласием на желание Анастасии Симаковой выступать за страну.

«Анастасия выразила заинтересованность в том, чтобы выступать за Германию, — цитирует Хартманна ТАСС. — Федерация гимнастики Германии рассмотрела этот вопрос и дала принципиальное согласие. Теперь Симаковой нужно пройти спортивный отбор. Анастасия сможет считаться членом сборной Германии только после того, как получит право выступать на международных соревнованиях и пройдет отбор в национальную команду».

Глава пресс-службы отметил, что Федерация гимнастики Германии отправила соответствующий запрос коллегам из России, на который пока не получила ответа.

«Если мы получим документы из России, а Анастасия оправдает наши спортивные ожидания, возможно, она сможет выступить за Германию уже весной на этапах Кубка мира. Но для этого должны быть соблюдены все условия, о которых я сказал ранее», — заключил Хартманн.

7 ноября немецкое издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что двукратная чемпионка мира среди юниорок Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт.

18-летняя спортсменка выиграла две золотые медали в составе сборной России на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России 2020 года в упражнении с лентой.