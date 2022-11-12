Российская гимнастка Туголукова официально сменила спортивное гражданство

Российская гимнастка Вера Туголукова официально сменила спортивное гражданство. Теперь 14-летния спортсменка будет представлять Кипр.

Эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Туголукова — победительница первенства России по художественной гимнастике в многоборье. Также она завоевала четыре медали, одна из которых золотая, на Международных спортивных играх «Дети Азии» в 2022 году.

Ранее стало известно, что другая гимнастка из России, двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Симакова, также намерена пройти процедуру смены спортивного гражданства. Она переехала в ФРГ прошедшим летом и уже имеет немецкий паспорт.