Канаева представляет российскую художественную гимнастику на конгрессе FIG в Стамбуле

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева представляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ) на конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG).

«От Всероссийской федерации художественной гимнастики на конгресс приехала Евгения Канаева», — передает ТАСС слова представителя ВФХГ.

Конгресс FIG проходит с 11 по 12 ноября в Стамбуле. На него от России приехало пять человек. Помимо Канаевой, в конгрессе принимают участие Василий Титов как член исполкома FIG, Всеволод Саломатов — от Федерации спортивной гимнастики России, Николай Макаров — от Федерации прыжков на батуте России, Владислав Оскнер — от Всероссийской федерации спортивной аэробики.