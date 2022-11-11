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11 ноября, 11:37

Канаева представляет российскую художественную гимнастику на конгрессе FIG в Стамбуле

Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева представляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ) на конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG).

«От Всероссийской федерации художественной гимнастики на конгресс приехала Евгения Канаева», — передает ТАСС слова представителя ВФХГ.

Конгресс FIG проходит с 11 по 12 ноября в Стамбуле. На него от России приехало пять человек. Помимо Канаевой, в конгрессе принимают участие Василий Титов как член исполкома FIG, Всеволод Саломатов — от Федерации спортивной гимнастики России, Николай Макаров — от Федерации прыжков на батуте России, Владислав Оскнер — от Всероссийской федерации спортивной аэробики.

Источник: https://tass.ru/sport/16297973
Василий Титов
Евгения Канаева
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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