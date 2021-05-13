Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала о том, кто вошел в состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат Европы.

«В заявку сборной России на чемпионат Европы вошли Арина и Дина Аверины, а также Лала Крамаренко», - приводит слова Винер-Усмановой ТАСС. Резервной гимнасткой станет Дарья Трубникова.

«В состав взрослой команды в групповых упражнениях включены Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева», - добавила главный тренер сборной России.

За юниорскую команду в групповых упражнениях выступят Милена Ан, Мария Федоровцева, Анна Грош, София Яковлева, Нонна Нянина и Елизавета Татаева.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 9 по 13 июня в Варне (Болгария). Соревнования пройдут как среди взрослых спортсменок, так и среди юниорок.