Сестры Аверины заявлены на майский этап Кубка мира в Италии

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины заявлены для участия в этапе Кубка мира в итальянском Пезаро, сообщает ТАСС.

Этап Кубка мира в Пезаро пройдет с 28 по 30 мая. В нем примут участие гимнастки, выступающие в личном первенстве, и команды с групповыми упражнениями.

Сестры Аверины вместе с Лалой Крамаренко ранее были включены в заявку сборной России на чемпионат Европы в болгарской Варне, который пройдет с 9 по 13 июня.