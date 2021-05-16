Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Художественная гимнастика

Сестры Аверины заявлены на майский этап Кубка мира в Италии

11:35
Теги:

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины заявлены для участия в этапе Кубка мира в итальянском Пезаро, сообщает ТАСС.

Этап Кубка мира в Пезаро пройдет с 28 по 30 мая. В нем примут участие гимнастки, выступающие в личном первенстве, и команды с групповыми упражнениями.

Сестры Аверины вместе с Лалой Крамаренко ранее были включены в заявку сборной России на чемпионат Европы в болгарской Варне, который пройдет с 9 по 13 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11383315

Читайте также

«Спартак» в шаге от контракта с Руем Виторией. Но выбор в пользу Фонсеки логичнее
Эксперт рассказал о схеме мошенничества под видом изменения политики WhatsApp
Раскрыт секрет самого известного гигантского геоглифа
Почему сын Наташи Королевой не захотел жить в США

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд