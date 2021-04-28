Евгения Канаева: «После победы на Олимпиаде-2008 чувствовала себя неловко»

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева в интервью ведущей «СЭ» и YouTube-канала «Соколиная охота» Анне Соколовой рассказала о своих ощущениях после первой победы на Олимпиаде 2008 года. Российской гимнастке тогда было 18 лет.

— Я себя так неловко чувствовала. Рядом со мной стояли Инна Жукова и Анна Бессонова — они старше меня, я их выступления смотрела, когда маленькая была. У нас разница по нашим меркам большая — четыре года, — вспоминает Канаева. — Мне казалось, что я никогда до них не допрыгну. У меня всегда было такое отношение к спортсменкам, которые рядом выступают, что они реально крутые. До них надо допахать, много тренироваться, чтобы чему-то научиться у них. Я восхищалась ими. И когда ты встаешь на пьедестал с ними, а ты и младше и всего два года по сеньоркам выступала, у тебя прямо спирает дыхание. Первое время, когда я начала выигрывать, мне было неловко.

На Кубке мира со мной выступала Наташа Годункова с Украины. Она была крутой спортсменкой — в топ-2 вместе с Бессоновой. И там объявляют, кто награждается за первое, второе и третье места. Вызывают меня — мне так неудобно! — я не знала, кто выиграл ленту. Не одна я делала эту работу. Сейчас я стала тренером, понимаю, что это такое. Надо просто отдавать себя — сколько мне отдали мои тренеры и болельщики. Это не я выиграла, а моя большая команда и поддержка. Я не считаю, что я герой, я же не спасла кому-то жизнь.

(Анна Соколова)

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