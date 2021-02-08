Солдатова скучает по художественной гимнастике

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала о подготовке показательного номера для московского «Гран-при». Спортсменка недавно завершила карьеру и, по ее словам, уже скучает по гимнастике.

«Сегодня я впервые за долгое время оказалась в гимнастическом зале, чтобы составить гала-номер, — написала Солдатова в Instagram. — Надеюсь, что смогу порадовать им вас на гран-при.

Я неспешно размялась, а потом включила музыку, взяла в руки предмет и начала составлять упражнение. В этот момент у меня полились слезы счастья. Я в очередной раз осознала насколько прекрасен этот вид спорта. Когда каждую нотку пропускаешь через себя, когда ты сливаешься с предметом воедино, когда можешь передать эмоции своим телом и движениями, когда не существует ничего вокруг, нет никаких проблем, никаких переживаний, только ты и музыка.

Скучаю ли я? Да, конечно. Я всю жизнь буду скучать, но это очень светлая грусть, потому что это были прекрасные годы моей жизни, которые дали мне очень многое! Я навсегда влюблена в этот вид спорта и знаю, что это взаимно!"