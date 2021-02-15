У 21-летней чемпионки Европы по художественной гимнастке диагностирован рак
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Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике украинка Валерия Юзьвяк в Instagram сообщила, что у нее обнаружен рак.
21-летней украинской гимнастке диагностировали рабдомиосаркому— злокачественную опухоль, развивающуюся из элементов поперечно-полосатой мускулатуры.
Юзьвяк на чемпионате Европе-2020 в Киеве завоевала золото в упражнении с пятью мячами и золото командного зачета вместе со сборной Украины, завоевала бронзу чемпионата мира-2018 в Софии (Болгария) и серебро Европейских Игр-2019 в Минске.
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