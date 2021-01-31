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Аверина заявила, что появление вакцин гарантирует проведение Олимпиады в Токио

15:44

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина высказала мнение, что производство вакцин от коронавируса станет своего рода гарантией проведения летом в Токио Олимпийских игр.

«Мы верим в то, что Олимпиада в Токио состоится, ждем ее уже очень давно. Ее перенесли, осталось всего полгода. Думаю, она обязательно будет. Тем более, уже придумали вакцину», — цитирует ТАСС Аверину.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10588911

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