Солдатова не поддержала появление мужской художественной гимнастики на Олимпиаде: «Где-то она может оттолкнуть людей»

Российская чемпионка мира Александра Солдатова в интервью «СЭ» высказалась о перспективах мужской художественной гимнастики. Она поддержала мужчин, занимающихся этим спортом, но выступила против немедленного включения мужских соревнований в программу Олимпийских игр.

— Где-то она [мужская гимнастика] может привлечь людей, а где-то и оттолкнуть. Надо смотреть на реакцию родителей. Это развито в Испании, на моих мастер-классах там всегда было несколько пацанов. Абсолютная копия того, что делают девчонки, но у них больше мощи, и разница бросается в глаза. По поводу России, честно, не интересовалась, у меня нет ответа, на какой стадии этот вид находится. Самой интересно побольше о нем узнать.

— Просто есть мнение, что у нас страна консервативная и парней, которые пойдут в этот спорт, ждет троллинг и издевательства. Тот же пример синхрониста Мальцева, который прошел через много трудностей.

— Скорее всего, да, я верю. Не совсем правильно это обсуждать, потому что кроме гимнаста и его близких никто не знает, что творится на душе и с какой целью он приходит в этот спорт. Мне кажется, в художественную гимнастику приходят мужчины эмоциональные, как я, и с большой энергетикой. И, судя по тому, что я вижу на соревнованиях, им нравится то, чем они занимаются.

— Мужскую художественную гимнастику надо включить в программу Олимпийских игр? Дискриминация же!

— На мой взгляд, пока рано, надо еще немного подождать. Она развита сильно только в одной стране. Должно быть какое-то равенство, тогда можно говорить о новом статусе. Пока она начала возрождение.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. В декабре 2020 года она объявила об официальном завершении карьеры.

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