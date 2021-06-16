Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова в интервью «СЭ» описала работу с Ириной Винер-Усмановой, не согласившись, что ее стиль — жесткий.

— Если девчонка заплакала — значит, психологически она неокрепший человек. Чтобы попасть в сборную, надо быть очень стойким морально. Но так во всех видах спорта. Я тоже принимала многое близко к сердцу, но всегда боролась с этим и на тренировках, непосредственно в зале была бойцом. Летишь в Японию, переводишь время на много часов вперед и должен выступать под акклиматизацией — и ты выходишь через не могу, это закаляет. Так что я благодарна Анне Вячеславовне [Дьяченко] и Ирине Александровне [Винер-Усмановой] за каждое сказанное ими слово, пусть какие-то из них были неприятны, но они были нужны.

Если говорить обо мне, у меня были такие ситуации из-за усталости, когда слезы текут уже неконтролируемо. Если тренеры жестко со мной говорили, вывод был такой: надо менять настроение тренерам, надо больше стараться и улыбаться. Тренер недоволен — значит, вся проблема в тебе. Либо гимнастка поддастся на провокацию и заплачет, либо соберется. Представьте, как тренеру будет приятно, когда ты говоришь: «Поставьте музыку, я все сделаю»? Бывает очень редко, что девчонки плачут, но я такого не понимаю. Может, потому что фанатик. Я готова была перетерпеть все, потому что любая ситуация делала меня только сильнее.

— А вы с детьми работаете жестко? Ирину Винер-Усманову наверняка же можно назвать таким тренером.

— Не согласна, мне кажется, так говорить не очень верно и некрасиво, Ирина Александровна это делает из большой любви. Да, у меня было немало жестких ситуаций в работе с ней, через которые морально непросто пройти, но ты становишься сильнее.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. В декабре 2020 года она объявила об официальном завершении карьеры.

Полностью интервью Солдатовой читайте на сайте «СЭ»