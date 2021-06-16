Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о возможности работы тренером в иностранной сборной.

— Вы не хотели бы поработать в Испании? Вас же там очень любят. Допустим, звонок раздается сейчас — мол, Александра, ждем вас в сборной.

— Я бы не на сборы даже поехала, меня зовут по-человечески погулять, отдохнуть у моря. Там действительно много людей с открытым сердцем, стольких друзей у меня нигде нет, в Барселоне, Мадриде, Марбелье. Но насчет сборной точно бы не согласилась, у нас же тоже есть сборная. Может встать вопрос, почему я уехала работать к соперникам. И я больше люблю маленьких детей, видеть, как у них глаза горят. Моя миссия сейчас — заниматься с детьми, зажечь огонь внутри ребенка. Когда это удается, когда родители потом пишут «спасибо, мы никогда не видели своего ребенка таким», это вдохновляет.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. В декабре 2020 года она объявила об официальном завершении карьеры.

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