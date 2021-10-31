Мамун уверена, что всем гимнасткам было тяжело на чемпионате мира в Японии после Олимпийских игр

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Впервые за 25 лет после Олимпийских игр был проведен чемпионат мира и, конечно, морально и физически собраться на него было очень трудно, но наши девочки отлично справились! Я поздравляю всех с окончанием этого марафона.

Я считаю, что молодцы абсолютно все. Повторюсь, после всех эмоций Олимпийских игр, представляю, как трудно было девочкам. Притом абсолютно всем. Алина Горносько вчера рассказала, что за две недели до чемпионата мира переболела ковидом и смогла выиграть пять медалей, включая личное золото в ленте

Очень рада, что Арина Аверина смогла укротить свою ленту и все три выхода с ней была прекрасна. Еще, конечно, хочу отметить Анастасию Близнюк — единственного в истории художественной гимнастики трехкратного призера Олимпийских игр, которая осталась на этот чемпионат мира и выводила команду как самая опытная гимнастка сборной", — приводит слова Мамун ТАСС.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 27 по 31 октября.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете соревнований, завоевав 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Россиянка Дина Аверина выиграла 5 золотых медалей и стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд Евгении Канаевой (17 золотых медалей).