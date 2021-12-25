Сестры Аверины, Медведев и Большунов стали самыми популярными спортсмены России 2021 года по данным ВЦИОМ
Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг главных спортсменов 2021 года. Первое место по итогам опроса заняли художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, набравшие четыре процента голосов.
Дина на прошедшей летом Олимпиаде в Токио завоевала серебро в личном многоборье, а Арина стала четвертой. На чемпионате мира в Китакюсю Дина выиграла пять золотых медалей, Арина — одно золото.
Также четыре процента по результатам опроса набрал теннисист Даниил Медведев, который в уходящем году выиграл US Open.
Третье место занимает лыжник Александр Большунов (3 процента). В 2021 году он выиграл золото чемпионата мира и второй подряд Кубок мира.
Кроме того, среди главных спортивных достижений в 2021 году россияне назвали победы российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх (7 процентов). Победы российских фигуристов и теннисистов набрали по 3 процента.
Дополнительная информация:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/itogi-2021-goda-i-ozhidanija-ot-2022-go
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