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Сестры Аверины, Медведев и Большунов стали самыми популярными спортсмены России 2021 года по данным ВЦИОМ

10:37
Дина Аверина. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Дина Аверина. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг главных спортсменов 2021 года. Первое место по итогам опроса заняли художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, набравшие четыре процента голосов.

Дина на прошедшей летом Олимпиаде в Токио завоевала серебро в личном многоборье, а Арина стала четвертой. На чемпионате мира в Китакюсю Дина выиграла пять золотых медалей, Арина — одно золото.

Также четыре процента по результатам опроса набрал теннисист Даниил Медведев, который в уходящем году выиграл US Open.

Третье место занимает лыжник Александр Большунов (3 процента). В 2021 году он выиграл золото чемпионата мира и второй подряд Кубок мира.

Кроме того, среди главных спортивных достижений в 2021 году россияне назвали победы российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх (7 процентов). Победы российских фигуристов и теннисистов набрали по 3 процента.

Дополнительная информация:

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/itogi-2021-goda-i-ozhidanija-ot-2022-go

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Роман Шишов все материалы автора
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