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Сестры Аверины должны выступить на февральском этапе «Гран-при» в Москве

18:48
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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины планируют начать новый сезон на февральском этапе «Гран-при» в Москве.

«Я думаю, они выступят обязательно, если со здоровьем будет хорошо, на «Гран-при» в феврале. Они готовятся очень серьезно, программы очень интересные, сложные. К новому сезону программы будут сконструированы», — сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ТАСС.

Этап серии «Гран-при» по художественной гимнастике пройдет в Москве с 18 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13241937

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Иван Шитик все материалы автора
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