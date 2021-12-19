Сестры Аверины должны выступить на февральском этапе «Гран-при» в Москве

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины планируют начать новый сезон на февральском этапе «Гран-при» в Москве.

«Я думаю, они выступят обязательно, если со здоровьем будет хорошо, на «Гран-при» в феврале. Они готовятся очень серьезно, программы очень интересные, сложные. К новому сезону программы будут сконструированы», — сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ТАСС.

Этап серии «Гран-при» по художественной гимнастике пройдет в Москве с 18 по 20 февраля 2022 года.