Российская гимнастка Арина Аверина рассказала о своих впечатлениях от участия в соревнованиях в ОАЭ и планах на будущее.

«Было неожиданно, что там была такая мощная поддержка, что нас так тепло будут там приветствовать. Зал еще даже когда мы не вышли на первый вид уже был полный и люди стояли с российскими флагами, их было много. Очень приятно и неожиданно», — рассказала Арина.

Также она победилась своими ближайшими планами.

«Завтра мы выступаем в Москве на соревнованиях у Ирины Александровны, сегодня ночью прилетаем обратно в столицу, завтра уже выступаем. Потом будет мастер-класс в Пензе. График насыщенный, но мы стараемся соединить разные наши планы, выступления и мастер-классы, и различные шоу», — добавила Аверина.

Отметим, Арина с сестрой Диной выступили на мастер-классе в Казани.