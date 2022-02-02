«Советую гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок». Яна Кудрявцева ответила украинской гимнастке

Российская гимнастка Яна Кудрявцева в Instagram отреагировала на резонансное интервью экс-соперницы из Украины Анны Ризатдиновой.

Последняя в интервью заявила, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро представительница России завоевала серебро, несмотря на потерю предмета во время своего выступления.

Анна выразила уверенность, что Кудрявцевой даже с учетом допущенной ошибки отдали второе место только из-за того, что она была из России. Ризатдинова отметила, что она, допусти такую же ошибку, никогда бы не завоевала бронзу.

«Я всегда с большим уважением относилась ко всем гимнасткам, с которыми соревновалась, и никогда не позволяла себе негативных и неуместных высказываний.

Но меня поразили слова Ани про Олимпиаду-2016 и в частности про меня и о том, что я не достойна серебра Олимпийских игр.

Я никогда не реагировала на подобное, но после этого интервью мне просто разорвали директ и сообщения. Не буду много рассуждать на эту тему. Для меня самой главной наградой было то, что после моих выступлений зрители из разных стран аплодировали мне стоя, чего к сожалению ты никогда не чувствовала и не почувствуешь.

Я очень горжусь своим серебром Олимпиады и тебе советую гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок.

P. S. Начинающим гимнасткам советую с уважением относиться к своим соперникам и достойно принимать победы и поражения», — написала Кудрявцева.

На Олимпиаде-2016 Ризатдинова завоевала бронзовую медаль, а Кудрявцева — серебряную. Спортивную карьеру Анна завершила в сентябре прошлого года.