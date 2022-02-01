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Украинская гимнастка Ризатдинова: «Россия кричит, что их засудили, но Ашрам была круче Авериных»

Украинская гимнастка Ризатдинова считает, что Ашрам справедливо победила сестер Авериных на Олимпиаде
Евгений Петров
Корреспондент
Анна Ризатдинова.
Фото Tochka.net

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова высказалась о событиях летней Олимпиады 2020 в Токио. По ее мнению, представительница Израиля Линой Ашрам справедливо завоевала золото в многоборье, оказавшись выше россиянок Дины и Арины Авериной.

«В 2020-м году что-то в верхушке поменялось, — сказала Ризатдинова в интервью Youtube-каналу «ОСТРОВ». — Впервые с 1996 года победила израильская гимнастка, то есть не россиянка. Выиграла израильская гимнастка. На мой взгляд, это произошло не потому, что Линой Ашрам была на 20 голов выше, хотя, как по мне, она действительно была круче россиянок. Это произошло, скорее, потому, что кто-то что-то захотел поменять в той системе наверху. У нас все равно есть своя система, которой мы не знаем. Мы можем только догадываться.

Мне показалось, что кто-то что-то захотел поменять и дали возможность... В принципе, все было честно. Понятно, Россия кричит, что их засудили. Но, на мой взгляд, их просто честно посудили — просто, как оно есть. Да, израильская гимнастка допустила ошибку, потерю, но за счет трудности тела она вышла на первое место. Вот и все. Когда мы убираем эмоции и переходим к математике, то там все было честно».

Дина Аверина заняла второе место, Арина — четвертое. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xUGIroptqns&t=2800s
Олимпиада
Анна Ризатдинова
Арина Аверина
Дина Аверина
Линой Ашрам
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