Дина и Арина Аверины завоевали семь медалей на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завоевали семь наград на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

В упражнениях с булавами победила россиянка Лала Крамаренко, набравшая 34,25 балла. Второе место у гимнастки из Казахстана Эльжаны Таниевой (32,30 балла). На третьей позиции Дина Аверина (30,55).

В упражнениях с лентой победила Дина Аверина (32,60), второе место заняла Лала Крамаренко (31,95). Словенка Екатерина Веденеева на третьем месте (30,35).

В упражнениях с мячом выиграла Крамаренко (33,40), второй стала Арина Аверина (31,70), третьей — представительница Латвии Елизавета Полстяная (30,55). В упражнениях с обручем Дина Аверина стала лучшей (34,70), Арина Аверина на втором месте (31,05), третье место заняла Полстяная (30,40).

Ранее Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье (обруч, мяч, булавы, лента), второе место заняла Крамаренко, Арина Аверина на третьем месте.

Соревнования проходили с 18 по 20 февраля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.