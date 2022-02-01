Ирина Винер-Усманова ответила украинской гимнастке, обвинившей Россию в нечестной конкуренции

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала высказывания украинской гимнастки Анны Ризатдиновой. В интервью Youtube-каналу «ОСТРОВ» украинка обвинила сборную России в нечестной конкуренции.

«Это ее сугубо личное мнение, — цитирует Винер-Усманову Sport24. — Украина всегда проигрывала России и говорила, что мы занимаем первые места в нечестной борьбе. Ничего нового. Сейчас все просто взяли себе на вооружение политику Украины в отношении нашей страны. Только поэтому такие необоснованные заявления и звучат. Мы, русские, всегда стараемся быть со всеми в мире, а от Дерюгиной и ее компании всю жизнь звучат такие слова.

Напомню, что мама Ризатдиновой тренирует в Симферополе. Мы в ее школу передали Симакову, очень талантливую гимнастку. Именно Настя дала им возможность стать школой олимпийского резерва. А тренеры благодаря этому получают хорошие деньги».

Ранее Ризатдинова заявила, что россиянкам проще выигрывать медали на Олимпиадах и других крупных турнирах.

«В нашем виде спорта, как правило, первое и второе место занимает Россия, а человек пять борются за несчастную бронзу. Искренне могу сказать, что российские гимнастки действительно сильные, они реально очень сильные, — сказала Ризатдинова. — Но! Если допускают ошибки россиянки, им это почему-то сходит с рук. Если Украина или любая другая страна допустит ошибку, то это все, какая тут медаль, ты же допустила ошибку. А почему-то российские гимнастки, если они даже допускают ошибку, стоят на пьедестале, хотя это нонсенс!»

28-летняя Анна Ризатдинова — бронзовый призер Олимпиады-2016, чемпионка мира, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике.