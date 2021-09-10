Президент РФ Владимир Путин призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.

«Надо добиваться [справедливого судейства]. Это касается не только художественной гимнастики, надо добиваться справедливого судейства, отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях, добиваться прозрачности судейского процесса. Это же не какие-то военные учения», — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, комментируя высказывания главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, посетовавшей на несправедливое судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Путин выразил сомнение, что судейство в художественной гимнастике на Играх в Токио отвечало требованиям олимпийского движения.

«Просто возникает вопрос, что это такой за ставленник у вас (имеется в виду Наталья Кузьмина, которая является действующим председателем технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике), если под его руководством вы сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения», — сказал Путин, обращаясь к Винер-Усмановой, раскритиковавшей судейство на токийской Олимпиаде и заявившей о том, что Игры стали политизированными.

Президент заметил, что вопрос судейства — это отдельная тема.

«Я думаю, что вы с министром спорта и с президентом Олимпийского комитета России пообсуждаете еще эти вопросы», — сказал он. — Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло", — добавил глава государства.

Напомним, израильская гимнастка Линой Ашрам выиграла прошедшую Олимпиаду в Токио со скандалом. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.

Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.