Мамун: «Авербух расстроился, что не смогла принять участие в ледовом проекте»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объяснила «СЭ», почему не смогла принять участие в проекте «Ледниковый период».

— Вы писали, что хотели поучаствовать в каком-то ледовом проекте, но не дала стопа. Как это было?

— Да, готовилась к участию в «Ледниковом периоде». Но после пятой-шестой тренировки я еле-еле смогла дойти до машины из-за стопы. Это давняя проблема. Я и на Олимпийских играх выступала с этой замотанной стопой. Когда закончила, то иногда забывала о ней. Но когда возвращалась к нагрузкам, она сразу давала о себе знать. Если бы я хотела продолжить свою профессиональную карьеру, то пришлось бы делать операцию. Помню, что тогда очень расстроился Илья Авербух, потому что у меня хорошо получалось кататься. Говорил: «Давай мы тебя вылечим, поможем». Но я поняла, что не готова, — сказала Мамун «СЭ».

Полное интревью с Маргаритой Мамун читайте на сайте «СЭ»