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Сегодня, 14:45

Мамун: «Немного побаивалась работать в мире фигурного катания»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Максим Траньков и Маргарита Мамун комментируют фигурное катание.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала «СЭ» о своем отношении к фигурному катанию.

— Фигурное катание для вас — любовь?

— Да. Это очень красиво и очень похоже на гимнастику в плане творческой стороны.

— Вас удивляет, что при всей эстетике и красоте фигурное катание является одним из самых токсичных видов спорта? Много скандалов, острых высказываний, болельщики грызутся в комментариях...

— Да, действительно удивляет. Но большая популярность провоцирует большое количество разносторонних мнений. Да, в фигурном катании болельщики более эмоциональны. Поэтому я немного побаивалась работать в этом мире, но на удивление было мало токсичности в мою сторону.

— Вы много общались с фигуристками. Насколько они похожи с гимнастками?

— Нас действительно многое объединяет, несмотря на то что одни «зимние», вторые «летние». Творческая составляющая, как я и сказала выше, молодые виды спорта, многочасовые тренировки, ну и конечно, безусловно, мы отлично друг друга понимаем как профессиональные спортсмены, — сказала Мамун «СЭ».

Полное интервью с Маргаритой Мамун читайте на сайте «СЭ»

Фигурное катание
Маргарита Мамун
Художественная гимнастика
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