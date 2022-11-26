Крамаренко выиграла все пять золотых медалей в финале Кубка России по художественной гимнастике

Лала Крамаренко выиграла все пять золотых медалей в финале Кубка России по художественной гимнастике.

26 ноября, в заключительный день соревнований, проходили финалы упражнений с отдельными снарядами. В упражнении с обручем Крамаренко набрала 41,45 балла, второй стала Мария Борисова (39,60), третьей — Анастасия Гузенкова (38,70).

В упражнении с мячом Крамаренко первенствовала с результатом 42,40 балла. В упражнении с булавами она набрала 41,15 балла. В упражнении с лентой Крамаренко заработала 42,65 балла.

В пятниц, 25 ноября, в личном многоборье Крамаренко выиграла, набрав в сумме 163,30 балла, серебряным призером стала Борисова (162,60), бронзовым — Анна Попова (158,45).

Таким образом, 17-летняя Крамаренко одержала победу во всех пяти видах программы Кубка России.

Отметим, что многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не принимали участие в турнире.

Кубок России проходили в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный» с 23 по 26 ноября и стал последним крупным турниром в 2022 году.